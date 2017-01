Wiener “Haus der Musik”: 2016 war besucherstärkstes Jahr

Das Wiener “Haus der Musik” blickt auf sein bisher erfolgreichstes Jahr zurück: Mit exakt 200.512 Besuchern verzeichnete das zur Wien-Holding gehörende Klangmuseum 2016 das besucherstärkste Jahr seit Bestehen des Hauses. Das teilte die Holding am Montag in einer Aussendung mit.

Mehr als 200.000 Besucher im Jahr 2016

Die 191.687 Besucher der Ausstellung sowie weitere 8.825 Besucher bei Konzerten bedeuten ein Plus von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einen Höchststand gibt es dadurch auch bei den Einnahmen zu verzeichnen, die um rund 11 Prozent gestiegen sind.

Insgesamt konnte die Einrichtung – die mit Ausstellungen sowie interaktiven Installationen aufwartet – seit ihrer Eröffnung im Jahr 2000 mehr als drei Millionen Gäste begrüßen, hieß es.

Haus der Musik vor allem international beliebt

Den überwiegenden Anteil der Besucher machten internationale Gäste aus (ca. 70 Prozent), welche in erster Linie aus Deutschland, Italien, USA, Frankreich sowie Russland, Spanien und zahlreichen weiteren Destinationen kamen.

“Wir freuen uns über das steigende Interesse am Haus der Musik sowie an der Musikstadt Wien im Allgemeinen und sind stolz darauf, mit unserem Angebot einen wesentlichen Beitrag zu leisten, das reiche musikalische Erbe den zahlreichen Schulgruppen sowie internationalen Gästen, die das Klangmuseum besuchen, näher bringen zu können”, so Simon K. Posch, Direktor des Haus der Musik.

(APA/Red)