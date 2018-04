Wiener Halbmarathon: Zahlreiche Straßensperren in Floridsdorf und Donaustadt

Wiener Halbmarathon in Wien-Floridsdorf und Donaustadt sorgt für Straßensperren. - © pixabay.com (Symbolbild)

Am Sonntag sorgt der Wiener Halbmarathon in Donaustadt und Floridsdorf, an dem rund 3.000 Läufer teilnehmen, für Straßensperren und Umleitungen.