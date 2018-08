Wiener Grüne: Landesprecher Joachim Kovacs verabschiedet sich aus der Politik

“Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, ehe sie ihn gebrochen haben”, so Kovacs in seinem Beitrag, in dem er den Ausschluss der Grünen Jugendorganisation sowie die Reaktion der Partei auf die Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober des Vorjahres kritisierte. “Der Glaube an einen ehrlichen Neuanfang ist bei mir nicht angekommen. Und weiterwurschtln wie bisher ist für mich keine Option. Ich habe daher für mich entschieden, dass hier meine grüne Reise endet”, so Kovacs.

Am 4. September endet die Frist für Bewerbungen für die Spitzenkandidatur der Grünen bei der nächsten Landtagswahl in Wien. Bisher hat nur Gemeinderat Peter Kraus angekündigt ins Rennen zu gehen. Auch Klubchef David Ellensohn gilt als möglicher Bewerber.

(APA/Red)