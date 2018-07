Wiener Getränkehersteller Ottakringer kriegt ein neues Führungsduo

Für Erfrischung im rot-weiß-roten Familien­unter­nehmen sorgen unter anderem die drei größten Töchter: Ottakringer Brauerei, Vöslauer Mineralwasser sowie der Getränkefach­großhändler Del Fabro & Kolarik. In Summe schafften die 733 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe zuletzt einen Umsatz von 218,6 Millionen Euro, einen Getränkeabsatz von 351 Millionen Liter und ein Ergebnis vor Steuern in der Höhe von 16 Millionen Euro. Dies gelang noch unter der Führung von Langzeit-Chef und Miteigentümer Sigi Menz, der Anfang Juli vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechselt.

Wenig Veränderung bei den Töchtern

Bei den Töchtern ändert sich personell wenig. In der Ottakringer Brauerei bleiben Matthias Ortner und Tobias Frank hauptverantwortlich für Hopfen und Malz; bei Vöslauer folgt Birgit Aichinger ab Juli Alfred Hudler nach und wird somit Geschäftsführerin neben Herbert Schlossnikl. Bei Del Fabro & Kolarik sorgen weiterhin zuvorderst Franz Del Fabro und Gerfried Kusatz dafür, dass Getränkegourmets nach allen Regeln der Kunst verwöhnt werden.