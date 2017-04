Wiener geriet am Neusiedler See in Seenot: Mastbruch mit Katamaran

Ein 51-jähriger Wiener geriet am Neusiedler See in Seenot - © VIENNA.at (Sujet)

Zwischenfall am Neusiedler See: Ein 51-jähriger Wiener ist dort am Montagnachmittag in Seenot geraten und von der Polizei gerettet worden. Der Mann war alleine mit seinem Sport-Katamaran unterwegs, als bei heftigem Wind der Mast brach und das Boot manövrierunfähig wurde.