Wiener Gericht verdonnert Uber zu dritter saftigen Geldstrafe

Der Taxivermittler Uber wurde vom Exekutionsgericht Innere Stadt in Wien erneut zu zwei Geldstrafen verdonnert worden. Sehr zur Freude der Taxi-Zentrale 40100.

Der Fahrdienstanbieter Uber erhielt zwei Geldstrafen in Höhe von jeweils 40.000 Euro – das hat die Taxi-Zentrale 40100 bekanntgegeben, die den Konkurrenten seit Monaten mit Klagen eindeckt und bereits mehrere Geldstrafen erwirkt hat. “In Summe reden wir jetzt schon von 220.000 Euro”, sagte eine Sprecherin von Taxi 40100 zur APA.

Uber brach Auflagen des Handelsgerichts

Weil Uber sich nicht an die Auflagen der über das Unternehmen verhängten Einstweiligen Verfügung des Handelsgerichts Wien hält, die im Juni 2018 vom Oberlandesgericht Wien bestätigt wurde, hatte das Exekutionsgericht bereits Ende Juli eine erste Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verhängt, der zehn Tage später eine weitere Strafe in Höhe von 120.000 Euro folgte.