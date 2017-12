Wiener Gemeindebau: Neues Projekt verhinderte bisher 689 Delogierungen

Das neue Projekt von "Wiener Wohnen" verhinderte bereits zahlreiche Delogierungen. - © APA (Sujet)

Wiener Wohnen hat im Februar ein neues Projekt, die “Soziale Wohnungssicherung” ins Leben gerufen, um Delogierungen aus Gemeindewohnungen etwa durch Mietzinsrückstände möglichst zu verhindern. Bisher hat das neunköpfige Team der Stadt Wien 852 Fälle betreut – in 689 Fällen konnten die Betroffenen vor einer Räumung bewahrt werden, so die Bilanz des Wohnbaustadtrats Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag.