Wiener Gaswerk-Brache wird Wohngebiet: Keine Bedenken um Kontamination

Am Gelände des Gaswerks Leopoldau entsteht ein neuer Wohnbau. - © PID / Christian Jobst

Auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks Leopoldau in Wien-Floridsdorf entstehen in den kommenden Jahren bis zu 1.400 Wohnungen. Bedenken, dass das Gelände kontaminiert ist und die Nutzung der Industriebrache damit riskant ist, haben die Projektbetreiber nicht. Es handle sich um eine “gesicherte Altlast”, hieß es am Montag.