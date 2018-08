Wiener Forscher lassen Hitze in Wohnräumen ganz einfach vorhersagen

“Die Temperaturentwicklung in einem Raum während sommerlicher Hitzeperioden hängt von vielen Einflüssen ab, die sehr komplex zusammenhängen”, so Nackler. “Gebäudestandort und Orientierung des Raumes spielen genauso eine Rolle wie die Größe und Art der Fenster, die Nutzung von Verschattungseinrichtungen oder Wärmequellen im Raum, wie etwa elektrische Geräte.” Darüber hinaus spielt auch die Baukonstruktion selbst – also etwa die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes oder die verwendeten Materialien – eine Rolle.

3D-Simulation des Raumes

Im Gegensatz zu anderen Lösungen setzte man bei “Thesim 3D” bei der Berechnung des Temperaturverlaufs der Raumluft sowie der Oberflächen im Raum auf “fundierte, physikalische Simulationen “, so der Forscher. Man habe bei der Umsetzung vor allem versucht, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nachvollziehbar darzustellen. Ändert der Anwender etwa die Fenstergröße, können die Auswirkungen auf die Temperatur im Tagesverlauf abgelesen werden.

Erfolgreicher Testlauf

In einem Testlauf hätten 50 Architekten, Bauingenieure und Bauphysiker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz schon erfolgreich mit dem Programm gearbeitet. Man erhoffe sich, dass die Simulation “positive Auswirkungen auf die Planungspraxis hat und damit Teil der dringend notwendigen Entwicklung einer zukunftsfähigen Baukultur ist”, so Nackler.

(APA/red)