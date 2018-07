Wiener Donaukanal: Strabag baut drei Wohntürme

Im August soll schon mit dem Baupbeginn der drei, über 100 Meter hohen, Wohntürme am Wiener Donaukanal beginnen, wovon sich der Auftragswert auf 110 Millionen Euro belaufe. Bis Sommer 2021 sollen die Bauarbeiten dann schon abgeschlossen sein.

In zwei Türmen entstehen 480 Eigentumswohnungen, in einem Turm 670 Mikro-Apartments. Auftraggeber sind Soravia und ARE Development. “In unserem Heimatmarkt Österreich verzeichneten wir im vergangenen Jahr ein Wachstum von 11 Prozent – doch selbst für den dynamischen Wiener Baumarkt bildet dieses spannende Projekt der Architekten Henke Schreieck ein Highlight”, so Strabag-Chef Thomas Birtel.