Wiener Dirigent, Musikpädagoge und Chorleiter Xaver Meyer mit 84 gestorben

Xaver Meyer war Chordirektor des Theaters an der Wien. - © APA (Sujet)

Xaver Meyer ist am gestrigen Sonntag im 85. Lebensjahr verstorben, gab sein Sohn Christian Meyer am Montag bekannt. Der Wiener Dirigent, Chorleiter und Musikpädagoge gründete den Wiener Madrigalchor, war Chordirektor des Theaters an der Wien und leitete den Wiener Männergesang-Verein. Ein “Fest für Xaver Meyer” soll am 8. Oktober um 11 Uhr im MuTh im Augarten an den Künstler erinnern.