Wiener Club Bollwerk muss zusperren

Am 29. Juni und 30 Juni werden die Tore des Bollwerk Wien neben dem Wiener Donauzentrum zum letzten Mal geöffnet, um mit den Headhunterz und einer Closing Party das offizielle Aus des Mega-Clubs zu feiern.

Club Bollwerk Wien schließt seine Pforten

Erst im Herbst 2015 eröffnete mit dem Bollwerk Wien ein neuer Club in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt, nachdem der Club Couture zusperren musste. Knapp drei Jahre später trifft es den nächsten Veranstalter. Gründe gäbe es viele, wie es in einem Facebook-Posting, das am Dienstag veröffentlicht wurde, heißt: “Für das Zusperren gibt es mehrere Gründe. Zum einen natürlich der wirtschaftliche Aspekt; die Entwicklung der letzten Monate zeigte einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen. Ein Club in dieser Größenordnung (2950m2) und den damit verbundenen Kosten, ist nur gewinnbringend zu führen wenn er voll ist. Zu einem großen Teil sind wir natürlich selbst daran schuld. Da gibt es nichts schönzureden. Wir haben es nicht geschafft, diesen „WE ARE A FAMILY OF MUSIC“ Gedanken richtig weiterzugeben. Weder intern, noch nach außen! Hinterher ist man immer schlauer”.

Zuletzt kam der Club im April 2018 in die Zeitungen, nachdem der Club bei einem Auftritt des Kult-DJs Gigi Dagostino aus allen Nähten platzte. Für viele Hardcore-Fans ärgerlich: Für den 28. Juli 2018 wäre im Bollwerk Wien ein Auftritt von Angerfist geplant gewesen.



(Red.)