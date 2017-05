Wiener City und Mariahilf: Zwei Demos am Samstag

Zwei Demonstrationen sorgen am Samstag in Wien für Behinderungen im Straßenverkehr. Zunächst werden ab 11:00 Uhr rund 300 Personen zur Kundgebung “Impffreiheit jedes einzelnen in Österreich” in der Inneren Stadt erwartet. Die Route führt ab 11:30 Uhr vom Maria-Theresien-Platz in Richtung Georg-Coch-Platz.

Maria-Theresien-Platz – Ringquerung – Burgtor – Heldenplatz – Ballhausplatz – Schauflergasse – Herrengasse – Freyung – Renngasse – Wipplingergasse – Hoher Markt – Lichtensteg – Rotenturmstraße – Fleischmarkt – Postgasse – Auwinkel – Dominikanerbastei – Wiesingerstraße – Ringquerung – Georg-Coch-Platz.

Auf jeweils unbestimmte Zeit werden entlang der Route sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen Verkehrssperren eingerichtet, berichtet der ÖAMTC. Die Dauer der Kundgebung ist nicht bekannt.

Cannabis-Demo in Wien-Mariahilf

3.000 bis 10.000 werden vom Automobilclub zur Demonstration “Freigabe von natürlichem Cannabis in der Medizin sowie als Genussmittel” erwartet. Sammelort ist ab 11:30 der Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk, von dort wird ab 14:00 Uhr in Richtung Babenbergerstraße marschiert.

Christian-Broda-Platz – Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ringstraße – Zwischenkundgebung vor dem Parlament (ca. 20 Minuten) – Ringstraße – Zwischenkundgebung vor dem Gebäude der LPD Wien (ca. 20 Minuten) – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Zwischenkundgebung Höhe Schwedenplatz (ca. 20 Minuten) – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße – Babenbergerstraße (Abschlusskundgebung in der Babenbergerstraße zwischen Ringstraße und Getreidemarkt).

Auch im Zuge dieser Kundgebung werden entlang der Route sowie auf den angrenzenden Straßenzügen Verkehrssperren und Umleitungen erfolgen. Speziell auf der Ringstraße und dem Franz-Josefs-Kai werde es laut ÖAMTC zu Staus und Zeitverzögerungen kommen. Ende der Demo wird zirka um 22:00 Uhr sein.