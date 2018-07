Wiener Brünner Straße: Frau nach Zusammenstoß mit Bim in Lebensgefahr

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch in Wien-Floridsdorf, als eine Frau von einer Straßenbahn der Linie 30 angefahren wurde. Sie befindet sich in Lebensgefahr.

Am 18. Juli 2018 kurz vor 16:00 Uhr kam es in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Frau überquerte – laut übereinstimmenden Zeugenaussagen bei roter Ampel – die Straßenbahngleise und bemerkte dabei offenbar die herannahende Garnitur der Linie 30 nicht. Trotz abgegebener Warnsignale und einer umgehend eingeleiteten Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.