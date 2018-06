Wiener Berufsfeuerwehr rettet eingeklemmten Hund und geschwächten Jungfuchs

Der Jungfuchs musste von der Berufsfeuerwehr gerettet werden. - © MA 68 Lichtbildstelle

Die Berufsfeuerwehr wurde am Wochenende in Wien gleich zu zwei tierischen Einsätzen gerufen, wo ein Fuchs in Wien-Liesing geborgen werden musste und am Alsergrund ein Hund in einem Gitter feststeckte.