Wiener bei Fahrradunfall in Oberösterreich schwer verletzt

Ein Wiener zog sich bei einem Fahrradunfall im Bezirk Linz-Land schwere Kopfverletzungen zu. Der 35-Jährige trug dabei keinen Helm.

Ein 35-jähriger Mann aus Wien hat sich am Samstagabend bei einem Fahrradsturz in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz Land) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann trug keinen Fahrradhelm und kam auf einem leicht abschüssigen Straßenstück zu Sturz, berichtete die Polizei Oberösterreich.