Wiener Bedarfshilfe lädt zum 1-Euro-Flohmarkt

Beim 1-Euro-Flohmarkt der Wiener Bedarfshilfe werden am Sonntag kleine und große Schätze angeboten. Der Erlös wird in einen Transporter gesteckt, mit dem Nahrungsmittel an Bedürftige verteilt werden.