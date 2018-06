Wiener Autohändler musste Kundin Kaufpreis erstatten: Berufung gegen Urteil nach VW-Skandal

Ein Wiener Autohändler geht nun gegen das Urteil nach dem VW-Skandal vor. - © AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ

Ein Wiener VW-Händer musste nach eine, Urteil des Handelsgerichts (HG) einer Kundin den Kaufpreis ihres manupulierten Diesel-Golf plus Zinsen zurückzahlen. Nun will er gegen das Urteil “selbstverständlich” berufen, wie dei Porsche Holding am Donnerstag mitteilte.