Wiener Austria will WAC-Niederlage schnell wegstecken

Die Wiener Austria musste gegen den WAC erneut eine Niederlage einstecken. Trotz einer Leistungssteigerung reichte es vor allem in der zweiten Hälfte nicht für gelungene Abschlüsse.

Austria Wien hat mit dem 0:1 beim WAC die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssten. Coach Thomas Letsch wollte darin keinen Rückfall in die schwache vergangenen Saison erkannt haben. “Das ist überhaupt nicht mit unserem letzten Auftritt hier zu vergleichen”, sagte der 49-Jährige in Anspielung auf sein letztes Gastspiel in Kärnten nach der Partie im ORF-Interview.