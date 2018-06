Wiener Austria: Martschinko fällt wegen Knie-OP monatelang aus

Die Wiener Austria muss weiterhin auf Linksverteidiger Christoph Martschinko verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, muss der 24-Jährige in der kommenden Woche erneut am linken Knie operiert werden. Martschinko, der im Oktober 2017 einen Kreuzbandriss erlitt, falle damit drei bis vier Monate aus.

Austria-Verteidiger Martschinko muss erneut operiert werden

Der Steirer stieg zwar jüngst ins Mannschaftstraining ein, hatte aber mit Schwellungen im Knie zu kämpfen. Nun wurden bei Kreuzband-Operationen nicht ungewöhnliche Vernarbungen festgestellt, die einen weiteren Eingriff erfordern. Anstellte von Martschinko wird nun der 20-jährige Jan Gassmann von den Young Violets zu den Profis hochgezogen.

(APA/Red)