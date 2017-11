Wiener Austria kämpft um Aufstieg aus der Gruppenphase

Red Bull Salzburg hat am Donnerstag im siebenten Versuch zum fünften Mal den Einzug in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League fixiert. Zum bereits vierten Mal kamen die “Bullen” als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale – so oft wie kein anderer Club im 2009/10 eingeführten Bewerb. Außer Salzburg schaffte nur Rapid 2015/16 den Aufstieg aus der Gruppenphase. Dies könnte in zwei Wochen auch der Austria gelingen, sollte das Heimspiel gegen AEK Athen gewonnen werden. Für die “Veilchen” wäre es im vierten Anlauf eine Premiere.

Das bisherige Abschneiden der ÖFB-Clubs in der Europa-League-Gruppenphase im Überblick:

2009/10:

RB Salzburg 1. Platz – 18 Punkte (6 Siege/0 Remis/0 Niederlagen)

Rapid Wien 4. Platz – 5 Punkte (1/2/3)

Sturm Graz 4. Platz – 4 Punkte (1/1/4)

Austria Wien 4. Platz – 2 Punkte (0/2/4)

2010/11:

Rapid 3. Platz – 3 Punkte (1/0/5)

Salzburg 4. Platz – 2 Punkte (0/2/4)

2011/12:

Salzburg 2. Platz – 10 Punkte (3/1/2)

Austria 3. Platz – 8 Punkte (2/2/2)

Sturm 4. Platz – 3 Punkte (1/0/5)

2012/13:

Rapid 4. Platz – 3 Punkte (1/0/5)

2013/14:

Salzburg 1. Platz – 18 Punkte (6/0/0)

Rapid 3. Platz – 6 Punkte (1/3/2)

2014/15:

Salzburg 1. Platz – 16 Punkte (5/1/0)

2015/16:

Rapid 1. Platz – 15 Punkte (5/0/1)

2016/17

Salzburg 3. Platz – 7 Punkte (2/1/3)

Rapid 3. Platz – 6 Punkte (1/3/2)

Austria 4. Platz – 5 Punkte (1/2/3)

2017/18

Salzburg * 1. Platz – 11 Punkte (3/2/0)

Austria + 3. Platz – 4 Punkte (1/1/3)

* = Endrang 1 vor letztem Spiel fix

+ = Verbesserung auf Rang 2 noch möglich

Gruppenphase Teilnahmen Aufstieg

RB Salzburg 7 5

Rapid 6 1

Austria 4 1. Aufstieg möglich

Sturm