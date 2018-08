Wiener Austria holt sich Brasilianer Ewandro

Der Brasilianer Ewandro Costa wird die Offensivabteilung von Austria Wien verstärken. Der 22-Jährige kommt leihweise vom italienischen Serie-A-Club Udinese.

Ein Treffer in 15 Spielen

Ausgebildet wurde Ewandro in der Akademie des FC Sao Paulo. Udinese holte den 1,74 m großen Profi vor zwei Jahren nach Europa. Nach eineinhalb Saisonen in der Serie A wurde er in diesem Frühjahr an Estoril verliehen. Für die Portugiesen traf er in 15 Ligaspielen einmal.