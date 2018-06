Wiener Außenring-Autobahn: Autolenkerin fährt auf abgestellten LKW auf – schwer verletzt

Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall auf der Wiener Außenring-Autobahn schwer verletzt. - © APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR ALLAND/JOACHIM ZAGLER

Am Montag ist eine Autolenkerin auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) im Bezirk Baden auf einen am Pannenstreifen abgestellten Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde laut Feuerwehr das Autodach aufgerissen und zusammengedrückt und die rechte Seite des Wagens schob sich unter den Sattelaufleger. Die schwer verletzte 51-Jährige wurde nach ihrer Befreiung aus dem Wrack in ein Krankenhaus geflogen.