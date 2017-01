Wiener Arzt bei Unfallhilfe im Burgenland von nachkommendem Pkw erfasst

Ein "Christophorus"-Hubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz - © APA (Sujet)

Pkw-Überschläge auf schneeglatter Fahrbahn: In Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) sind am Freitagnachmittag zwei Autos auf der L303 an der selben Stelle verunglückt. Ein Pkw erfasste dabei einen Arzt, der Erste Hilfe leisten wollte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.