Wiener Altwarenmarkt "48er-Tandler" wird drei Jahre alt

Secondhand ist bei den Wienern beliebt: Seit seiner Eröffnung vor drei Jahren haben bereits 400.000 Besucher beim 48er-Tandler in Wien-Margareten vorbeigeschaut. Anlässlich des Geburtstages gibt es auch ein Gewinnspiel.

Der 48er-Tandler erfreut sich seit mittlerweile drei Jahren größter Beliebtheit. Bereits jeder Zweite in Wien kennt den innovativen Secondhand-Markt in Wien Margareten. “Der Grund hierfür liegt an der liebevollen Präsentation der Secondhand-Waren, am großen Sortiment, an der Qualität der angebotenen Waren und an den fairen Preisen”, so Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima, die den MitarbeiterInnen des 48er-Tandlers herzlich zu ihrem Erfolgsprojekt gratuliert.