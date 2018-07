Wiener Alko-Lenker stürzte in Niederösterreich mit Auto in Wald

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Autounfall, bei dem ein alkoholisierter Lenker aus Wien von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug in den Wald steuerte. Er und sein Beifahrer wurden dabei verletzt.

Ein alkoholisierter Lenker hat am Sonntagnachmittag in Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er selbst und sein Beifahrer schwer verletzt worden sind. Der 23-jährige Wiener war laut Polizei mit einem Pkw in der Frauenberggasse von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wald gestürzt.