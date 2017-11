Wiener Aids Hilfe Haus feiert 20-jähriges Jubiläum

Das Wiener Aids Hilfe Haus feiert sein 20-jähriges Bestehen. - © APA (Sujet)

Mit drei Wohnungen in Wien-Josefstadt startete die Aids Hilfe Wien ihre Büros bzw. Beratungsstellen – eine Situation, die so nicht mehr tragbar war, so der Obmann der Organisation, Wolfgang Wilhelm am Mittwoch in Wien. Schließlich erfolgte am 1. Dezember 1997 die Übersiedlung in ein eigenes Haus. Jetzt wird das 20-jährige Jubiläum gefeiert und gleichzeitig vor Sorglosigkeit gewarnt.