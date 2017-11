Wiener A22: Neue LED-Beleuchtung für den Kaisermühlentunnel

Bis zum Ende des ersten Quartals 2018 werden auch die Nebenfahrbahnen des mehr als zwei Kilometer langen Kaisermühlentunnels auf LED-Stand gebracht. Bis dahin ist zusätzlich zur neuen LED-Beleuchtung auch noch die konventionelle Beleuchtung aktiv.

A22: Kaisermühlentunnel bekommt neue Beleuchtung

Warum das so ist, weiß Rene List, zuständiger Abteilungsleiter der ASFINAG: „Sicherheit geht immer vor. Daher schalten wir erst nach Abschluss aller Arbeiten auf reine LED-Beleuchtung um.“ Durch den Kaisermühlentunnel fahren täglich knapp 120.000 Fahrzeuge, seit 1991 ist er in Betrieb. „Das neue hohe Beleuchtungsniveau – 60 Prozent mehr als bisher – ist notwendig um bei diesem hohen Verkehrsaufkommen die Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können“, so Abteilungsleiter List. Rund eineinhalb Millionen Euro investiert die ASFINAG in die neuen Leuchtkörper. Gernot Brandtner betont: „Dieser Investition steht ein weiterer ganz klarer Vorteil gegenüber: Die Lebensdauer von LEDs. Diese beträgt etwa zehn Jahre, jene der herkömmlichen Beleuchtung nur rund zwei Jahre. Das heißt, wir kommen hier auch unserer ökologischen Verantwortung nach.“

Hightech für den Kaisermühlentunnel

Seit März 2017 rüstet die ASFINAG den Tunnel Kaisermühlen auf der A 22 Donauufer Autobahn in Punkto Sicherheit auf. Bis Mitte kommenden Jahres wird der Kaisermühlentunnel mit hochmodernen Sicherheitsfeatures ausgestattet. Zukünftig sorgen auch hochmoderne Video- und Ablufteinrichtungen für noch mehr Verkehrssicherheit. Mit dem System AKUT (akustisches Tunnelfrühwarnsystem) bekommt der Tunnel zusätzlich „Ohren“. Hochsensible Mikrofone nehmen im Tunnel alle Geräusche auf und eine Software in der Verkehrsmanagement-Zentrale filtert die normalen Geräusche heraus. Bei unüblichen Geräuschen, wie zum Beispiel schlagenden Autotüren, löst das System automatisch Alarm aus, und Rettungskräfte können dadurch schneller alarmiert werden.

Das ASFINAG Tunnel-Sicherheitspaket bis 2019

Die ASFINAG baut neu, saniert und rüstet bis 2019 zahlreiche Tunnel mit neuester Technik aus. Darunter auch den zwei Kilometer langen Tunnel Kaisermühlen auf der A 22, er ist der am stärksten befahrene Autobahntunnel in Österreich. Bereits abgeschlossen: die baulichen Maßnahmen im Tunnel. Kostenpunkt dafür: 42 Millionen Euro. Bis Juni 2018 im Laufen: die Aufrüstung der Sicherheitstechnik. 40 Millionen Euro investiert die ASFINAG in den Einbau hochmoderne Anlagen.

(Red.)