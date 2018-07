Wiener (51) bei Bergtour in Osttirol tödlich verunglückt

Bei einer Bergtour in den Osttiroler Alpen ist ein 51-jähriger Wiener tödlich verunglückt.

Der Mann war am Montag im Gemeindegebiet von Kartitsch (Bezirk Lienz) zum Wandern aufgebrochen. Da ihn Angehörige in den kommenden Tagen nicht erreichten, wurde bei der Polizei Lienz Abgängigkeitsanzeige erstattet. Bei einem Suchflug am Mittwochnachmittag wurde der leblose Körper des Mannes gefunden.