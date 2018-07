Wien: Zwei schwere Unfälle zwischen Rad- und Autofahrern

Um 06:20 Uhr fuhr ein 78-jähriger Autofahrer die Prager Straße stadtauswärts und wollte die Kreuzung mit der Nordbrücken-Abfahrt geradeaus überqueren. Ein 50-jähriger Radfahrer fuhr am Radweg stadtauswärts und wollte die Pragerstraße auf der Radfahrerüberfahrt überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebraucht.

Um 15:45 Uhr überholte eine 28-jährige Radfahrerin in der Litfaßstraße eine Fahrzeugkolonne, die sich hinter einem Betonmischwagen angesammelt hatte. Der Lastwagen wollte in die Rinnböckstraße einbiegen und wartete aufgrund des Verkehrszeichens „Vorrang geben“ den Querverkehr ab. Die Radfahrerin war gerade auf Höhe des Mischwagens, als sich dieser in Bewegung setzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, die 28-Jährige wurde vom Reifen des Lkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.