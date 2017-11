Wien-Wieden: Chinesischer Supermarkt soll illegal Antibiotika verkauft haben

Der Hinweis auf den illegalien Verkauf von Antibiotika in einem chinesischen Supermarkt in Wien-Wieden soll vom ORF kommen. “Wir sind selbst dran Proben zu ziehen, was im Präparat drin ist, müssen wir im Labor analysieren”, bestätigte Christoph Baumgärtel vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) einen Bericht des Ö1-Morgenjournal.

Illegaler Verkauf von Antibiotika in Wien