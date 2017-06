Wien vergibt erstmals das KT-Gütesiegel an Kleintransporteure

“Derzeit gibt es in Wien rund 2.000 Kleintransporteure. Der Großteil arbeitet seriös und kundenorientiert”, so Katarina Pokorny, Obfrau der Klein-Transporteure in der Wirtschaftskammer Wien. “Einige wenige schwarze Schafe bringen aber die ganze Branche in Verruf.”

Um die seriösen Anbieter für die Kunden sichtbar zu machen und gleichzeitig die Qualität zu heben, wurde das KT-Gütesiegel ins Leben gerufen. Die ersten fünf Gütesiegel wurden nun an Wiener Unternehmen verliehen.

KT-Gütesiegel an Wiener Unternehmen verliehen

Um das Gütesiegel zu erlangen, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Die Schulungen umfassen unter anderem organisatorische Dinge wie Kassabuchführung, Steuern oder die Registrierkassa, aber auch praktischere Inhalte wie Internetauftritt oder Kommunikation und Benimmregeln. Die Fuhrparkverantwortlichen oder Fahrer müssen zudem auch einen Ladegutsicherungs- und Fahrtechnikkurs absolvieren.

Das KT-Gütesiegellogo wird an der Fahrertüre und im Firmen A-Z-Eintrag angebracht. Es darf auch auf der Website oder auf Drucksorten des Unternehmens geführt werden. “Ich freue mich, dass wir nun die ersten Klein-Transporteure auszeichnen können, die für hohe Qualitätsstandards stehen”, so Pokorny. “Ich hoffe, dass viele weitere Unternehmer diesem Beispiel folgen und sich für die Kurse anmelden.”

Die ersten fünf Unternehmen mit KT-Gütesiegel

Folgende fünf Unternehmen wurden mit dem KT-Gütesiegel ausgezeichnet: