Wien unter den familienfreundlichsten Städten weltweit

Diese Kriterien wurden in 15 Mikrofaktoren unterteilt: Wohnraum, Bildungssystem, Sicherheit, Bezahlbarkeit, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Verkehr, Elternzeitgesetze, Zufriedenheit, Gesundheitswesen, Kinderfreundliche Flughäfen, Aktivitäten für Kinder, Grünflächen sowie eine Befragung von 30.000 Erziehungsexperten und Journalisten. “Familien, die vor der Entscheidung stehen, wo sie sich langfristig niederlassen, sind mehr denn je auf datengestützte Recherchen angewiesen. Wir hoffen, dass diese Studie jungen Menschen dabei hilft, die überaus wichtige Entscheidung zu fällen, wo sie ihre Kinder großziehen möchten”, so Steffen Wicker, Geschäftsführer von “Homeday”.

Ranking der besten Städte für Familien: Wien auf Platz 12

Homeday © Homeday

Kopenhagen erreichte in der Studie eine Gesamtpunktzahl von 8,43 und schaffte es damit auf Platz 1 der familienfreundlichsten Städte weltweit – gefolgt von Oslo in Norwegen und Zürich in der Schweiz. Wien belegt den 12. Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 7,76. Auffällig ist die schlechte Punktzahl im Bereich “Bildungssystem”, die unter den Top 20 einzigartig ist. Besonders gut schneidet Wien dafür in den Kategorien “Elternzeitgesetze” und “Aktivitäten für Kinder” ab.

Homeday © Homeday

(Red.)