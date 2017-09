Wien: Unangemeldete Spontandemo vor der US-Botschaft

Am Mittwoch kam es am Vormittag zu einem unangemeldeten Zusammentreffen im Bereich der US-Botschaft in der Boltzmanngasse in Wien-Alsergrund. Innerhalb kurzer Zeit sammelten sich dort rund 50 Personen, die einem Aufruf in sozialen Medien gefolgt waren, sich vor US-Vertretungsbehörden zur Demonstration einzufinden.

Die Kundgebungsteilnehmer wurden über die Rechtslage aufgeklärt und aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Etwa 40 Beamte sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Es kam zu keinen polizeilich relevanten Zwischenfällen.