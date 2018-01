Wien: Starkes Export- und Umsatz-Plus im Produktionssektor

Wien konnte ein starkes Plus beim Export und beim Umsatz im Produktionssektor verzeichnen. - © Pixabay.com (Sujet)

In Wien wurde ein kräftiges Umsatzplus im Produktionssektor erzielt. In ganz Österreich betrugen die Umsatzerlöse 2017 nach den ersten neun Monaten 202,2 Milliarden Euro – das ist ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen im Jahr zuvor, teilt die Statistik Austria am Dienstag mit. Auch starke Exportzuwächse gab es in Wien.