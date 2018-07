Wien: Spatenstich für 2. Bauteil des Technologiezentrums in der Seestadt Aspern

Baukräne zieren das Bild in der Seestadt Aspern in Wien. - © APA (Sujet)

Das Technologiezentrum in der Wiener Seestadt Aspern wird erweitert. Die Wirtschaftsagentur Wien will mit rund 6.800 Quadratmetern flexible Flächen für Produktionsunternehmen schaffen. Am Montag erfolgte der Spatenstich für den zweiten Bauteil – im Mai 2019 soll dieser fertiggestellt sein und als Arbeitsplatz für rund 150 Menschen dienen.