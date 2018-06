Wien-Simmering: Zwei Fluchtversuche aus Justizanstalt

Die Justizanstalt bestätigte, dass am Freitagabend ein Häftling wegen Zahnschmerzen und Übelkeit in die Krankenabteilung in der Justizanstalt Josefstadt überstellt werden sollte. In der Nähe des Donaukanals überwältigte der mit Handschellen Gefesselte seinen Wachmann und flüchtete aus dem Wagen. Der Beamte und die Lenkerin nahmen gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Polizei-Funkstreife die Verfolgung auf und stellten den Ausbrecher am Donaukanal. Die beiden Justizwachebeamten wurden dabei leicht verletzt.

Am Sonntag sprang ein anderer Häftling aus dem Fenster der Anstaltsküche aus einer Höhe von rund vier Metern in den – abgesperrten – Innenhof. Dabei brach er sich beide Beine.