Wien-Simmering: Suche nach Opfern von Trickdiebstahl

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Opfern bzw. Eigentümer des gestohlenen Schmucks. - © APA/GEORG HOCHMUTH/LPD Wien

Am 18. April wurden vier Tatverdächtige nach einem Trickdiebstahl in Wien-Simmering festgenommen, den sie in einer Wohnung einer 81-jährigen Frau durchgeführt haben.