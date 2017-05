Wien-Simmering: 54-Jährige attackiert drei Frauen mit Klappmesser

In einer Wohnhausanlage wurden am Montagnachmittag, um 17:00 Uhr, drei Bewohnerinnen von einer 54-jährige Frau mit einem Messer attackiert. Zwei Opfer wurden mit Stichverletzungen in Rücken- und Bauchbereich ins Spital gebracht, Lebensgefahr bestand laut Polizei jedoch nicht. Die dritte Frau blieb unverletzt.

Die Angreiferin konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden, das verwendete Klappmesser wurde sichergestellt. Nähere Hintergründe waren vorerst nicht bekannt, die Verdächtige soll im Laufe des Dienstags einvernommen werden.

>> Weitere Nachrichten aus Wien