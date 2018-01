Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Aggressiver Jugendlicher attackiert Polizisten

Gegen 0.30 Uhr kam es im Bereich der Gablenzgasse zu dem Polizeieinsatz. Nachdem die Beamten den starken Marihuana-Geruch bemerkten, führten sie eine Personendurchsuchung bei dem 17-Jährigen durch. Daraufhin begann der Jugendliche die Polizisten zu beschimpfen und aggressiv herumzuschreien. Plötzlich versetzte er einem Beamten einen Faustschlag gegen den Arm und setzte einen aktiven Widerstand, so die Wiener Polizei per Aussendung am Montag. Der 17-Jährige wurde festgenommen.

(Red.)