Wien-Rudolfsheim: PKW-Fahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall mit Radfahrer

Ein Pkw-Lenker hat einen Radfahrer am Montag nach einem Zusammenstoß auf der Hütteldorfer Straße in Wien mit einer Platzwunde an der Stirn einfach zurückgelassen. Nachdem der 40-Jährige von dem Pkw umgestoßen worden war, brauste der Lenker unerkannt davon, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten ermittelt.

Zu dem Unfall kam es am Montag kurz nach 9.00 Uhr in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Laut Zeugenangaben stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen, nachdem der Autofahrer nach links eingebogen war und dabei den querenden Radfahrer übersehen haben dürfte. Beide Lenker hatten grünes Ampellicht für ihre Fahrtrichtung.

Der 40-Jährige auf seinem Fahrrad wurde von dem Pkw zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Laut Polizei erlitt er eine Platzwunde an der Stirn, aber keine Knochenbrüche. Der Autolenker fuhr unerkannt weiter, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern.