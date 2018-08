Wien-Rudolfsheim: 13-Jähriger bei Schlägerei unter Jugendlichen schwer verletzt

Am Donnerstag geriet eine Gruppe Jugendlicher im Reithofferpark in einen Streit, ein 13-Jähriger wurde von sieben Burschen zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Am Donnerstag, den 16. August 2018, wurden gegen 19.30 Uhr insgesamt fünf Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wegen eines Raufhandels zwischen zahlreichen Jugendlichen in den Reithofferpark gerufen. Am Tatort trafen die Einsatzkräfte auf einen 13-jährigen Afghanen, der schwer verletzt war.