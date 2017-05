Wien-Penzing: Mann überrascht Einbrecher in seiner Wohnung

Bei der Rückkehr nach Hause überraschte ein 52-jähriger Mann am Montag, um 11:41 Uhr, einen Einbrecher in Wien-Penzing. Der Kriminelle hatte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung in der Beckmanngasse verschaffft und bereits sämtliche Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, als er vom Bewohner überrascht wurde.

In weiterer Folge attackierte der Einbrecher den 52-Jährigen, verletzte ihn am Kopf und floh vom Tatort. Ein Nachbar verständigte die Polizei,nach dem unbekannten Täter wird gefahndet.

