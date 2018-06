Wien-Penzing: 18-Jähriger durch Schreckschusspistole am Hals verletzt

Am 23. Juni 2018 gegen 16:15 Uhr hantierten zwei 18-Jährige im Beisein von zwei 17-jährigen Mädchen in einer Wohnung mit einer Schreckschusspistole. Dabei löste sich ein Schuss, wodurch einer der beiden Männer im rechten Halsbereich verletzt wurde. Der Mann wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Ein Waffenverbot wurde ausgesprochen und die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Laut Angaben aller Beteiligten handelte es sich um einen Unfall.