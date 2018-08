Wien-Ottakring: Bub lief auf Fahrbahn und wurde von Pkw erfasst

Am Dienstag wurde ein fünfjähriger Bub am Flötzersteig von einem Auto erfasst, nachdem er plötzlich auf die Fahrbahn lief.

Ein 79-jähriger Mann lenkteam 21. August gegen 12.10 Uhr einen Pkw am Flötzersteig in Wien-Ottakring stadteinwärts. Laut ersten Erhebungen löste sich zeitgleich ein 5-jähriger Junge aus einer Personengruppe am Straßenrand und lief auf die Fahrbahn.