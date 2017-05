Wien: Öffi-Einschränkungen beim Wings for Life World Run 2017

Am Sonntag, dem 7. Mai, findet der Wings for Life World Run statt. In Wien nehmen rund 15.000 Läufer und Rollstuhlfahrer an dem Event teil. Die Teilnehmer können zwischen 8:00 und 20:00 Uhr mit ihrer Startnummer oder Anmeldebestätigung gratis mit den Wiener Linien fahren.

Bei Straßenbahnen und Bussen kommt es von zirka 9:30 Uhr etwa 16:00 Uhr zu Umleitungen und Kurzführungen. Die Straßenbahnlinie 1 wird in beiden Richtungen umgeleitet. Die Straßenbahnlinien 2, 31, 71, D sowie die Buslinien 13A, 14A, 57A, 59A, 77A und 80A werden kurzgeführt. Die Vienna Ring Tram ist ganztägig eingestellt.

Außerdem kommt es zwischen 12:00 und 16:00 Uhr auf den Linien 11A, 20A, 92A, 92B zu Umleitungen und Kurzführungen.

Wings for Life World Run: Einschränkungen bei den Wiener Linien

Die Wiener Linien ersuchen ihre Fahrgäste, die Lautsprecher-Durchsagen und Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Detaillierte Informationen zu den veränderten Linienführungen sind unter www.wienerlinien.at/wingsforlife zu finden.