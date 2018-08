Wien nach sieben Jahren wieder auf Platz 1 der lebenswertesten Städte

Erstmals nach sieben Jahren hat es in der "Economist"-Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt wieder einen Wechsel gegeben: In diesem Jahr liegt Wien auf Platz 1 des Ranking, gefolgt von Melbourne in Australien, Osaka in Japan, Calgary in Kanada und Sydney in Australien.

Die regelmäßig erscheinende Rangliste der “Economist Intelligence Unit” wird jedes Jahr viel beachtet. Insgesamt wurden dafür 140 Großstädte verglichen. Wien und Melbourne erhielten die volle Punktezahl in den Bereichen Gesundheitssystem, Bildung, Kultur und Infrastruktur. Ausschlaggebend für die Top-Platzierung Wiens sei die hohe soziale Sicherheit, politische Stabilität und die niedrige Kriminalitätsrate gewesen, hieß es. In der vergleichbaren Liste des Beratungsunternehmens Mercer hält Wien bereits seit längerem die Top-Position.

Auf den Plätzen 6 bis 10 landeten Tokio, Vancouver und Toronto (Kanada), Kopenhagen und Adelaide (Australien). Ganz unten auf der Liste stehen Damaskus (Syrien), Dhaka (Bangladesch), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).