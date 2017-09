Wien: Muslime bilden Menschenkette von Moschee zu Pfarre

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Östereich hat für Freitag zur Bildung einer Menschenkette aufgerufen. - © APA/Hans Klaus Techt

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) veranstaltet am Samstag eine Menschenkette vom Islamischen Zentrum in Wien-Floridsdorf zur katholischen Pfarre Bruckhaufen.