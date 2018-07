Wien-Meidling: Mann attackierte Drogenkonsumenten mit Eisenstange

Weil sich ein Anrainer von zwei Drogenkonsumenten belästigt fühlte, griff dieser in Wien-Meidling zur Eisenstange und attackierte die beiden Männer.

Zwei Männer konsumierten am 16. Juli 2018 um 19.30 Uhr Suchtmittel im Bereich einer Baustelle in der Reschgasse in Wien-Meidling. Ein Anrainer, der sich durch die beiden Männer belästigt fühlte, nahm eine Eisenstange zur Hand und attackierte den 34- und den 47-Jährigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, wobei der 46-jährige Anrainer leicht verletzt wurde. Die Auseinandersetzung in der Nähe des Meidlinger Marktes erregte laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer großes Aufsehen unter Passanten. Die alarmierten Beamten schritten ein, Drogen wurden keine sichergestellt.