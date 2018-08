Wien-Meidling: Dealer mit 65 Gramm Heroin festgenommen

Zwei Heroin-Dealer sind am Freitag in Wien-Meidling von der Polizei beim Handel mit Drogen festgenommen worden.

Laut den Ermittlungen war der ältere Verdächtige als Sub-Dealer tätig. Beide in der Niederhofstraße Straße Festgenommenen befinden sich in Haft. Der 33-Jährige hatte sich gegenüber den Beamten mit zwei gefälschten slowakischen Lichtbildausweisen legitimieren wollen. Bei den Dealern handelte es sich jedoch um serbische Staatsbürger.

Heroin-Dealer in Wien festgenommen

Im Zuge dieser EGS-Schwerpunktaktion wurden zudem drei weitere Festnahmen von mutmaßlichen Kokain-Dealern in den Bezirken Innere Stadt, Leopoldstadt und Rudolfheim-Fünfhaus durchgeführt. In diesen Fällen wurden jeweils kleinere Mengen Suchtgift sichergestellt, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Sonntag.